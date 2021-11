Kwartiermaker Cathy van Beek vertrekt bij VWS

Cathy van Beek stopt 1 januari als kwartiermaker duurzame zorg. Ze doet die functie in opdracht van het ministerie van VWS. “Na vier jaar is er een onomkeerbare groene beweging ontstaan. Ik hoop en verwacht dat duurzaamheid veel meer in de systemen in de zorg geborgd gaat worden”, zegt Van Beek. “Ik zie dat veel zorgprofessionals met passie bezig zijn om een omslag te realiseren.”

Van Beek werd vier jaar geleden door minister Bruins als kwartiermaker aangesteld. Ze kijkt gematigd positief terug op de resultaten: ‘Ik zie dat er veel in gang is gezet. Er zijn over vastgoed routekaarten opgesteld: sectoraal en door veel zorgorganisaties. Structureel zie je dat verduurzaming logisch verbonden wordt aan ons zorgstelsel.”

Een doorbraak is volgens haar ook dat de sector alle gevolgen voor het milieu moet meewegen, conform het nieuwe toetsingskader kwaliteit van zorg van het Zorginstituut Nederland. Dat kader is afgelopen zomer vastgesteld. “Bovendien ontstaan er steeds meer groene entiteiten: na de groene OK’s volgden de groene IC’s, de groene huisartsenpraktijk, SEH’s en het Groene Verpleeghuis. In veel zorginstellingen zijn Green Teams opgericht.”

Veel gebeuren

Ondanks deze positieve bevindingen wijst Van Beek erop dat er nog veel moet gebeuren in korte tijd: “We hebben ongelofelijke haast!” Zijzelf wil blijven bijdragen aan duurzame zorg. Ze kan nog niets zeggen over toekomstige opdrachten, maar hoopt op ‘een groen vervolg’.