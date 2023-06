Kwartiermaker presenteert plan van aanpak concentratie oncologie

De zorg voor mensen met kanker zal met het plan vaker buiten de muren van het ziekenhuis kunnen gaan plaatsvinden, zoals chemotherapie thuis. Complexe zorg zal meer worden geconcentreerd wat tot verdere kwaliteitsverbetering voor patiënten moet leiden.

Het plan geeft ook uitvoering aan de afspraak vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om hogere volumenormen vast te stellen. Volumenormen bepalen het minimale aantal complexe interventies dat een ziekenhuis per jaar moet doen om bepaalde zorg te mogen blijven aanbieden. In het plan van aanpak worden long-, maag/slokdarm-, pancreas en niertumoren genoemd als de eerste indicaties waarvoor begin 2024 volumenormen worden vastgesteld.

Zeven thema’s

De maatregelen moeten de komende drie jaar worden uitgewerkt. Er zijn zeven thema’s waarop gezamenlijk actie moet worden ondernomen om de zorg voor mensen met kanker te kunnen leveren via samenwerkende netwerken op lokaal, regionaal en ook landelijk niveau. De thema’s zijn: verminderen van druk op ziekenhuizen door de juiste zorg op de juiste plek; regionale governance en landelijke dekking van netwerken; transparantie en het delen van data; concentratie en spreiding van oncologische zorg, bekostiging, betere digitale data-uitwisseling en wet- en regelgeving.

“Dit is in het belang van elke patiënt”, vertelt Kwartiermaker Nijman. “Het biedt een andere kijk op hoe we de komende jaren en de jaren erna de oncologische zorg gaan inrichten. Minder vanuit het belang van instellingen, meer vanuit de patiënt. Met meer transparantie en met aandacht voor het maatschappelijk belang en inbreng. Het is echt een andere bril waarmee we naar de organisatie van oncologische zorg gaan kijken.”

Het plan is hier te lezen