KWF: derde kankergevallen door ongezonde leefstijl en -omgeving

Een ongezonde leefstijl en leefomgeving zijn de oorzaak van een derde van alle kankergevallen in Nederland. Dat meldt KWF Kankerbestrijding vrijdag nadat het TNO onderzoek had laten doen. Volgens de organisatie kunnen jaarlijks tot zo’n 40.000 kankergevallen worden voorkomen met maatregelen die het makkelijker maken voor mensen om onder andere niet te roken, gezond te eten en zich goed te beschermen tegen de zon.

De nieuwe cijfers wijzen uit dat roken met afstand koploper blijft als veroorzaker van kanker in Nederland, aldus KWF. Jaarlijks kunnen naar schatting 19.095 diagnoses, 16 procent van alle kankergevallen, hieraan toegeschreven worden. Andere belangrijke oorzaken zijn blootstelling aan de zon met 6374 gevallen per jaar, circa 5 procent van alle kanker, en ongezonde voeding met 6452 diagnoses, ook zo’n 5 procent. “Daarbij gaat het vooral om weinig fruit, groente en voedingsvezels en te veel bewerkt vlees”, meldt KWF.

HPV

Andere belangrijke risicofactoren zijn onder meer fijnstof met jaarlijks naar schatting 2548 diagnoses, wat neerkomt op zo’n 2 procent van het totaal, en HPV-infecties met 1622 diagnoses (1 procent). De laatste keer dat voor alle risicofactoren onderzoekers schatten hoe groot de bijdrage is aan het totaal aantal kankergevallen was in 2014.

De organisatie pleit voor het invoeren van “bewezen effectieve maatregelen”, zoals prijsverhogingen op tabak en een marketingverbod op ongezonde voeding en alcohol. Daarmee kunnen volgens het KWF veel kankergevallen in de toekomst worden voorkomen. “En dat is hard nodig, want de zorg kampt al met ernstige overbelasting.”

De grootste gezondheidswinst op het gebied van kanker zit hem in tabaksontmoediging, aldus KWF. “De cijfers laten dat duidelijk zien. Als we allemaal stoppen met roken, scheelt dat 16 procent van alle kanker. Dat zet echt zoden aan de dijk”, zegt KWF-directeur Carla van Gils. Tegelijk is het van belang om te voorkomen dat mensen beginnen met roken, vindt het KWF. “Recente cijfers lieten zien dat een op de vijf jongeren het afgelopen jaar heeft gevapet, bijna een derde sigaretten heeft gerookt en dat een groot deel zelfs beide doet. Dit baart ons zorgen.” (ANP)