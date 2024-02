KWF gaat ervaringsdeskundige professionals opleiden

Van alle kankerpatiënten heeft 85 procent tien jaar na de diagnose nog last van klachten als gevolg van de ziekte of behandeling. De inzet van ervaringsdeskundige professionals kan daarbij van grote meerwaarde zijn. KWF gaat daarom samen met zes hogescholen en partijen uit het oncologische veld 50 ervaringsdeskundige professionals opleiden.

In Nederland leven ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. KWF wil de zorg, ondersteuning en begeleiding beter laten aansluiten op de behoeften van deze groep. De inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij van grote meerwaarde, schrijft KWF.

Breed inzetbaar

KWF verwacht dat ervaringsdeskundig professionals mensen die kampen met klachten op veel manieren kunnen ondersteunen. Ook zijn zij een aanvulling op de bestaande zorg en leveren zij een bijdrage aan het oplossen van de problemen rond de druk op de arbeidsmarkt en de personeelstekorten in de zorg.

Zo kunnen zij vanuit hun eigen ervaring ondersteuning bieden aan (ex)patiënten, een aanvulling zijn op de bestaande zorg en ondersteuning en arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook een adviserende rol vervullen voor gemeenten en bedrijven.

Meerwaarde voor patiënten

Mensen met klachten door kanker vinden niet altijd (h)erkenning bij zorgverleners of werkgevers. Voor deze (ex)patiënten is een ervaringsdeskundig professional iemand die vanuit eigen ervaring begrijpt waar zij doorheen gaan, zij zijn daarmee een belangrijk klankbord. Zij ondersteunen bij het leren omgaan met de gevolgen van kanker en wijzen de weg naar professionele en informele zorg.

Annebel Schipper, Woordvoerder KWF: “Op veel gebieden is de meerwaarde van vrijwillige en professionele ervaringsdeskundigheid al aangetoond. We hopen hiermee echt een mooie stap te maken in betere ondersteuning van de patiënt.”

Opleiding

KWF start in september 2024 met de opleiding tot ervaringsdeskundig professional. Dat kan bij de Fontys Hogeschool, Hanzehogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Saxion en Hogeschool Windesheim. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Postcode Loterij.