KWF investeert 16 miljoen in kankercentra voor psychosociale hulp

Dat moet helpen om de zorg en nazorg te coördineren, fondsen te werven voor de activiteiten en om meer bekendheid aan de centra te geven onder patiënten, ex-patiënten en hun zorgverleners of nabestaanden, schrijft KWF op 1 september. De IPSO-centra, ook wel Centra voor leven met en na kanker genoemd, bieden informele zorg, nazorg en ondersteuning waar in het ziekenhuis vaak geen tijd voor is. Het is de bedoeling dat meer mensen deze vorm van laagdrempelige zorg en ondersteuning gaan vinden.

Kwaliteit van leven

In de IPSO-centra werken in totaal ongeveer 4500 vrijwilligers. Er zijn nu 81 locaties in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 85 procent van de bezoekers van een IPSO-centrum een verbetering van kwaliteit van leven ervaart. Ze geven onder andere aan zich beter te kunnen ontspannen en zich minder alleen te voelen. Ook zorgverleners zien de toegevoegde waarde van de IPSO-centra. Bijna de helft verwacht dat een bezoek aan een centrum leidt tot minder zorg van een huisarts of de ggz. Toch bespreekt maar 10 procent van de zorgverleners de ondersteuning van de IPSO-centra met hun patiënten.