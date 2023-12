KWF investeert 6 miljoen in lokale aanpak huid- en longkanker

Twaalf GGD’en krijgen 6 miljoen euro aan financiering van KWF voor projecten die zich richten op betere berscherming tegen huid- en longkanker. In een aantal gemeenten in Nederland komen deze vormen van kanker vaker voor dan in andere gemeenten, zo bleek uit de in januari gepresenteerde Kankeratlas van IKNL.

“Huidkanker komt meer voor in de kustgemeenten, waar meer zonuren zijn en een sterkere zonkracht. Longkanker komt vaker voor in gebieden met een achterblijvende sociaaleconomische status, waar doorgaans ook meer wordt gerookt”, zegt Carla van Gils, directeur van KWF. “Precies in die gemeenten kunnen GGD’en nu aan de slag met gerichte interventies. Met als doel dat minder mensen in deze regio’s huid- of longkanker krijgen.”

In totaal gaan er tien projecten van start, uitgevoerd door twaalf GGD’en verspreid over Nederland.

GGD GHOR Nederland, de branchevereniging van GGD’en is blij met de financiering. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland: “Met de KWF-projectfinanciering kunnen GGD’en meer doen aan de preventie van long- en huidkanker in hun regio, naast lopende projecten zoals Rookvrije omgeving en de Wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen.”

Brabanders helpen te stoppen met roken

In de provincie Noord-Brabant gaan drie GGD’en aan de slag om inwoners te helpen met stoppen met roken. “Drie wijken in onze regio springen eruit als je kijkt naar het aantal longkankerdiagnoses”, vertelt Sebastiaan Baan, directeur publieke gezondheid van GGD West-Brabant. “Dit zijn wijken waar mensen meerdere problemen hebben, zoals armoede, stress en schulden. De bestaande stoppen-met-rokenhulp bereikt hen vaak onvoldoende. In dit nieuwe project werken we samen met de mensen om wie het gaat. Zo leer je welke stoppen-met-rokenhulp wél aansluit en zorg je ervoor dat mensen daar ook terechtkomen.”