KWF: naasten borstkankerpatiënten krijgen te weinig ondersteuning

Respondenten geven aan dat ze behoefte hebben aan twee soorten ondersteuning. Enerzijds willen ze leren hoe ze hun dierbare het beste kunnen ondersteunen, anderzijds hebben veel mensen hulp nodig om zelf om te gaan met de ziekte van hun naaste en “alle veranderingen en emoties die dit met zich meebrengt”, aldus KWF. Via Pink Ribbon, dat onderdeel is van KWF, vraagt de organisatie in ‘borstkankermaand’ oktober extra aandacht voor de omgeving van vrouwen met borstkanker.

Geen ondersteuning

Veel mensen vinden vooral ondersteuning in hun eigen omgeving wanneer een dierbare is getroffen door borstkanker, bijvoorbeeld van vrienden, familie en collega’s. Een andere groep (30 procent) heeft naar eigen zeggen geen behoefte aan specifieke steun. De meest problematische uitkomst van de peiling is dat bijna een kwart (24 procent) zegt geen ondersteuning te hebben gekregen, terwijl daar wel behoefte aan was. Voor die groep hopen de betrokken organisaties op verbeteringen.

Bijna de helft van de ondervraagden voelde zich overbelast in de periode waarin hun dierbare ziek was. Begrip en steun voor naasten is er ook niet altijd van werkgevers. “Van mijn werk had ik wel graag meer hulp gehad”, schreef bijvoorbeeld een van de respondenten in een toelichting. “Omdat mijn vrouw zichzelf kon verzorgen, kreeg ik geen zorgverlof. Dit heeft me wel erg geraakt.”

1 op 7 vrouwen

Tijdens de borstkankermaand worden tal van acties georganiseerd waarmee particulieren en bedrijven geld ophalen, onder meer voor onderzoek naar borstkanker. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker, becijfert KWF. “Dat zijn jaarlijks meer dan 17.000 vrouwen.” Hoewel de ziekte steeds beter kan worden behandeld, overlijden jaarlijks nog altijd ruim 3000 vrouwen aan de gevolgen ervan. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, maar dat is een stuk zeldzamer. (ANP)