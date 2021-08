Laagst aantal nieuwe coronagevallen in ruim een maand

Het RIVM telde zondag 2347 nieuwe positieve tests. Dat cijfer gaf mogelijk wel een vertekend beeld omdat niet alle meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing. Het effect daarvan is volgens een RIVM-woordvoerder echter erg klein.

Twee sterfgevallen

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 18.096 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 2585 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde is nu al tijden aan het afnemen. Volgens het instituut zijn er het afgelopen etmaal twee sterfgevallen door corona gemeld. Dat wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zondag werd ook het overlijden van twee personen geregistreerd.

Amsterdam had verreweg de meeste nieuwe besmettingen afgelopen etmaal, in totaal 167. In Rotterdam werden 77 positieve tests geteld en in Den Haag 63. In Almere en Utrecht ging het om respectievelijk 46 en 38 nieuwe gevallen. (ANP)