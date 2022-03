Laagste aantal coronapatiënten op IC’s sinds juli vorig jaar

Het aantal patiënten met corona op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gedaald tot het laagste niveau sinds 24 juli vorig jaar, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de IC’s liggen nu nog 123 covid-patiënten, 12 minder dan maandag. Toen ging dit aantal ook al flink omlaag, met 20. Op de verpleegafdelingen worden nu 1933 mensen met corona verzorgd, dat zijn er 17 meer dan een dag eerder. Daarmee liggen er in totaal 2056 mensen met corona in de ziekenhuizen, een toename van 5 vergeleken met maandag. Dit aantal schommelt al ruim een week rond de 2000.

Instroom afgelopen 24 uur

In de afgelopen 24 uur werden 251 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de IC’s werden 16 patiënten met corona binnengebracht.

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen. (ANP)