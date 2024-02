‘Laat kunst een rol spelen bij de transformatie’

Er moet veel meer aandacht komen voor de positieve effecten van het toepassen van kunst in de gezondheidszorg. Deze oproep doen meer dan tweehonderd onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, zorgmedewerkers, kunstenaars, docenten, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden.

Al deze mensen hebben meegewerkt aan een breed onderzoek van Arts in Health Netherlands, een initiatief van het Nationaal Programma Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en de Rijksuniversiteit Groningen. Ze vinden dat kunst een waardevolle rol speelt in het humaniseren en toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg.

Kunst zorgt ervoor dat mensen zich beter voelen en helpt ze om beter met hun ziekte om te gaan. Ook in de preventie en bij het voorkomen van ziekenhuisopnames kan kunst veel betekenen, stellen ze op basis van het onderzoek.

Aantoonbare voordelen

In het onderzoek schetsen zij hoe kunst kan bijdragen aan de transitie in de gezondheidszorg, welke initiatieven er al bestaan en hoe het veld verder kan worden versterkt. Ook wijst het onderzoek uit dat activiteiten, zoals het zingen in een koor of een bezoek aan musea, niet alleen plezierig en inspirerend zijn, maar ook aantoonbare voordelen hebben voor de gezondheid.

Ondanks deze bevindingen wordt kunst nog steeds veel te weinig ingezet in onze gezondheidszorg, vinden de onderzoekers. Arts in Health Netherlands pleit daarom voor het integreren van kunst en creativiteit in zorginstellingen en gemeenschappen ter bevordering van gezondheid en welzijn.

Teveel gericht op technologie

Ferdinand Lewis, Directeur Wetenschap en Onderwijs Arts in Health Netherlands vindt dat de benadering van de gezondheidszorg nu vooral gericht is op technologie. Lewis: “Kunst geeft ruimte aan het menselijke: als je creatief bezig bent, ligt de focus niet langer op ziek zijn, maar op wat je nog wel kan. Niet dat kunst mensen direct geneest, maar kunst moedigt individuen aan om op een andere manier met hun ziekten om te gaan, zorgt voor een gevoel van comfort en helpt ook bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en vervreemding. Kunst kan daarnaast ook een rol spelen bij preventie door het vergroten van welzijn en het versterken van sociale verbinding in gemeenschappen.”