Lab IJsselland Ziekenhuis dicht om ziekteverzuim

Het laboratorium van de polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis in Krimpen aan den IJssel is komende vrijdag gesloten “als gevolg van ziekteverzuim”. Op die dag kunnen mensen op de locatie geen bloed laten prikken of bijvoorbeeld urine inleveren voor medisch onderzoek, zo meldt het ziekenhuis.

De zorg kampt met personeelstekorten, onder meer door het hoge ziekteverzuim. Daardoor lukt het nog niet om veel zorg die vanwege de coronapandemie moest worden uitgesteld weer in te halen, zo concludeerde de Nederlandse Zorgautoriteit eerder al.

Patiënten in Krimpen aan den IJssel die vrijdag een afspraak hadden voor het afnemen van bloed of het inleveren van materiaal kunnen naar de hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel, of ze moeten een nieuwe afspraak maken.

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is het laboratorium de afgelopen maanden “een paar keer” eerder gesloten vanwege ziekteverzuim. “Dan zijn er toevallig veel coronabesmettingen binnen het personeelsbestand van het laboratorium, waardoor het rooster niet rondkomt.” In principe gaat het laboratorium van de polikliniek maandag weer open. (ANP)