LAD behandelde ruim 2.700 juridische vragen en dossiers in 2021

Een jaar eerder ging het om een vergelijkbaar aantal, namelijk 2.780. Bijna 60 procent van de juridische vragen die de Federatie en de LAD in 2021 behandelden, gingen over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, cao’s, salaris en ziekte en re-integratie. Daarnaast ging 14 procent van de vragen over het gezondheidsrecht en 9 procent over het ondernemingsrecht.

Medisch specialisten

Bijna de helft van alle vragen (48 procent) kwam van medisch specialisten, gevolgd door a(n)ios (18 procent) en overige zorgprofessionals (18 procent). Van de medisch specialisten bestond de grootste groep uit psychiaters, internisten en kinderartsen.