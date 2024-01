Lage deelname dertigers aan bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bijna vier op de vijf 30- tot 34-jarigen is bereid om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK), maar slechts 41 procent van deze groep in 2022 is ingegaan op de uitnodiging. Dit blijkt uit onderzoek van Bevolkingsonderzoek Nederland.

Spanning en angst zorgt voor de meeste twijfel over deelname aan het bevolkingsonderzoek, volgens de onderzoekers. “Deze angst is er voor het uitstrijkje zelf en voor de uitslag. Ook blijkt dat de helft van de vrouwen weinig weet over het ontstaan van baarmoederhalskanker. De juiste kennis én een goed gesprek over ervaringen met het bevolkingsonderzoek, kunnen vrouwen steun bieden en de angst mogelijk verminderen.”

Gesprek aangaan

Bevolkingsonderzoek Nederland, het RIVM en KWF roepen daarom op om het gesprek aan te gaan over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zij doen dit samen met vrouwen die hun ervaringen delen via social media, podcasts en via het platform bmhk.nl en met een social mediacampagne. Zo hopen zij dat iedereen die aangeeft mee te willen doen ook daadwerkelijk mee gaat doen.

Jaarlijks krijgen ongeveer 900 vrouwen baarmoederhalskanker en overlijden 200 mensen aan deze ziekte in Nederland. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om baarmoederhalskanker op tijd op te sporen, of zelfs te voorkomen.

Zelftest

Als er een afwijking aan het licht komt, gaat het in veel gevallen om een voorstadium dat behandeld kan worden. Tussen de 30 en 60 jaar ontvangen mensen een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Deelname kan bij de huisarts met een uitstrijkje of thuis met een zelftest die op aanwezigheid van HPV test. Om deelname laagdrempelig te maken, krijgen alle vrouwen in Nederland die 30 worden sinds juli vorig jaar de zelftest bij de uitnodiging meegestuurd.