Lager loon lost ‘wildgroei’ van zzp’ers in ggz niet op

Het plan van het CDA om een maximum te stellen aan het loon van zzp’ers in de ggz gaat de wildgroei aan zzp’ers niet oplossen. Geld is namelijk niet de hoofdreden voor ggz-professionals en andere sociaal werkers om zzp’er te worden, stelt deskundige Sonja Liefhebber van Movisie in Zorg + Welzijn.

Volgens CDA-Kamerlid Joba van den Berg is het aantal zzp’ers in de ggz de afgelopen vijf jaar met 50 procent gegroeid naar 169.000. Van den Berg zegt dat zij rond de 65 euro per uur verdienen. Dat is veel meer dan de 45 euro per uur die hun collega’s in vaste dienst krijgen. Door de inhuur van de vele zzp’ers zijn werkgevers veel meer geld kwijt aan personeel. Het hoge uurtarief bemoeilijkt ook nog eens de werving en selectie van het spaarzaam beschikbare zorgpersoneel. “Het is dweilen met de kraan open”, zegt Van den Berg in het Kamerdebat over ggz vorige week.

Maximum loon zzp’er

Door een maximumvergoeding voor zzp’ers wettelijk te regelen wil het CDA daar een einde aan maken, meldt het ANP. Zoiets krijg je niet gemakkelijk voor elkaar, reageerde minister Conny Helder voor Langdurige Zorg op het voorstel. Een maximumvergoeding mag van “Brussel” niet, betoogde zij. Daar neemt Van den Berg echter geen genoegen mee. “Verzin een plan om het in wetgeving te regelen.”

Zzp’er kiest voor flexibiliteit

Maar volgens Sonja Liefhebber, deskundige bij Movisie, maken politici drie denkfouten als ze de groei van zzp’ers een halt willen toeroepen door het inkomen af te toppen. Movisie publiceerde recentelijk een onderzoek onder zzp’ers in het sociaal werk en daaruit blijkt dat een hoger salaris niet de voornaamste redenen is om zzp’er te worden. Wat is hun motivatie dan wel? Liefhebber zegt in Zorg + Welzijn: “Flexibiliteit, zelf de werkinhoud kunnen bepalen, zoeken naar meer werkplezier en dichter bij de bedoeling van het werk komen. Dat zijn veel belangrijkere redenen voor zzp’ers.”

Loon zzp’er is geen vetpot

De tweede denkfout is volgens Liefhebber dat zzp’ers te veel zouden verdienen. “Zzp’ers ontvangen wel feitelijk meer salaris, maar zij moeten hiervan ook hun verzekeringen, pensioen, scholing, vakantiegeld en andere bedrijfskosten nog betalen. Wat overblijft is voor de meesten geen vetpot.”

Zzp’er is profiteur?

Tot slot wordt de indruk gewekt dat zzp’ers profiteurs zijn. “Nee, zzp’ers in zorg en welzijn zijn juist vaak deskundigen, bevlogen en betrokken ex-werknemers die er bewust voor hebben gekozen om het werk op een andere, beter werkende manier te doen”, vindt Liefhebber. “Daarmee blijven deze professionals behouden voor de sector. De enorme toename van het zzp-schap zie ik als een signaal dat de huidige werknemers het niet langer pikken. Werkgevers in zorg en welzijn kunnen veel beter hun energie steken in het aantrekkelijker maken van het werk in loondienst, want het zzp-schap zal meer dan ooit lonken.”