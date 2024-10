Lancet: Opwarming aarde leidt tot grote gezondheidsrisico’s

Klimaatverandering leidt wereldwijd tot ongekende gezondheidsrisico’s, signaleren experts in The Lancet. Het wetenschappelijke tijdschrift heeft hier voor de achtste keer een jaarlijkse rapportage over uitgebracht, die ditmaal nog grimmiger is dan de voorgaande edities.

Het jaar 2023 was het warmste in de recente geschiedenis en volgens de Europese klimaatdienst Copernicus waarschijnlijk zelfs van de laatste 100.000 jaar. Hogere temperaturen en toenemende weersextremen leiden op allerlei terreinen tot groeiende gezondheidsproblemen.

De auteurs becijferen onder meer dat het aantal hittegerelateerde sterfgevallen onder 65-plussers vorig jaar 167 procent hoger was dan in de jaren 90. Gemiddeld werden mensen in 2023 vijftig dagen meer blootgesteld aan potentieel gevaarlijk hoge temperaturen dan het geval zou zijn zonder klimaatverandering.

Extreme droogte

Bijna de helft van het landoppervlak kende vorig jaar periodes van extreme droogte. Volgens de onderzoekers zitten daardoor 151 miljoen mensen meer in voedselonzekerheid dan enkele decennia geleden. Extreme neerslag veroorzaakt meer overstromingen, maar zorgt ook voor infectieziekten en ziektekiemen in het drinkwater.

Muggen die ziekten overbrengen, kunnen zich tegenwoordig verspreiden over een groter gebied. Dat leidde in 2023 tot een recordaantal van 5 miljoen geregistreerde gevallen van dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts.

Het rapport bevat ook positieve ontwikkelingen. Zo daalt het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van de luchtvervuiling die voortkomt uit het gebruik van fossiele brandstoffen. In vijf jaar tijd is het aantal wereldwijde doden volgens de rapportage met 7 procent afgenomen tot 2,09 miljoen in 2021.

De hoogleraren die het rapport hebben opgesteld, pleiten ervoor om geldstromen verder te verleggen: minder naar fossiel en meer naar hernieuwbaar. “De gezondheid van mensen moet vooropstaan in het klimaatbeleid”, vinden ze. (ANP)