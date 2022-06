Landelijke Functionaliteit Infectieziekten moet bestrijding nieuwe pandemie beter regelen

Een landelijke organisatie moet ervoor zorgen dat Nederland beter is voorbereid op een nieuwe pandemie, en ervoor zorgen dat de bestrijding van een nieuwe uitbraak centraler wordt geregeld. Zorgminister Ernst Kuipers komt met een plan voor zo’n Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI). Oprichting van het instituut is in eerdere rapporten geadviseerd.

Uit onderzoeken van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gebleken dat “we in de voorbereiding op een pandemie gewoon toch nog verdere verbeteringen hebben door te voeren”, aldus Kuipers. Het gaat om zaken die beter geregeld moeten worden in de ‘koude fase’ (de voorbereiding), zoals het op orde hebben van voorraden, én de ‘warme fase’ (wanneer een ziekte rondgaat).

Landelijke aansturing

“In een pandemie, en zeker als dat erg lang duurt, heb je ook landelijke aansturing nodig”, aldus Kuipers. Doordat Nederland 25 ggd’en kent, is er vaak veel verschillend beleid in plaats van dat er één duidelijke lijn is. De Functionaliteit moet ervoor zorgen dat het RIVM (waaronder de LFI komt te vallen) kan aansturen en beslissingen kan nemen voor alle ggd’en. Ook wordt de LFI “de connectie tussen de minister van VWS en de 25 ggd’en”.

Paar maanden

Er ligt nu een volledig plan, maar uitvoering ervan zal wel een paar maanden duren, aldus Kuipers. (ANP)