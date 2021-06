Landelijke open co-creatie Wonen en Zorg van start

De uitdaging is genoegzaam bekend. Hoe gaan we de tsunami van de vergrijzing te lijf? De landelijke open co-creatie Wonen en Zorg wil in een reeks webinars een antwoord vinden op de ‘hoe?’-vraag. Welke oplossingen, strategieën, innovaties, beleid, interventies en concrete woonzorgconcepten zijn er voor een specifieke gemeente of regio relevant? En wat moet er gebeuren om de kansen te verzilveren of bedreigingen te reduceren?

Co Politiek, initiatiefnemer, wil met deze co-creatie de markt dichter bij elkaar brengen door kennis te delen. Politiek, die ook oprichter is van online dataplatform Careinvest: “De formule van co-creëren is eerder beproefd in de zorg en erg relevant voor de markt van wonen en zorg omdat partijen elkaar dikwijls nog niet weten te vinden of een verschillende taal spreken of andere belangen hebben.”

Voor zijn inspiratie verwijst hij naar www.zorginnovatieboek.nl. Politiek : “Deze co-creaties hebben in 2012 en 2014 geleid tot e-boeken die respectievelijk 15.000 en 50.000 zijn gedownload. Zo’n 80 bestuurders (van gemeenten, zorgorganisaties, overheid en wetenschap) als 200 innovators deden hieraan mee in online groepen via LinkedIn en offline bijeenkomsten op de hoofdkantoren van VGZ, Achmea en Menzis. Volledig in de tijdsgeest van nu komt er geen boek maar gaan we co-creëren met behulp van tweewekelijkse webinars.”

Lokale opgave voor diverse gemeenten als terugkerend thema

Per webinar staat een gemeente of regio als terugkerend thema centraal. Met de diversiteit in Nederland in relatie tot grote, kleine, Randstedelijke, niet-Randstedelijke, krimp-, groeigemeenten of regio’s zal sterk rekening worden gehouden. De specifieke gemeente of regio wordt vooraf breed aangekondigd op LinkedIn, Vastgoedjournaal en Skipr. De specifieke gemeente en andere relevante lokale stakeholders worden benaderd of zij willen meewerken aan de co-creatie en of zij een korte inleiding of visie willen geven over hun gemeenteof regio.

Tijdens de co-creatie wordt vervolgens een realtime online live analyse gegeven met behulp van het state-of-the-art dataplatform van Careinvest. De analyse wordt gecombineerd met de kennis vanuit een demografisch, ontwikkel-, beleggings-, zorg-, bekostigings-, innovatie- en gemeentelijk perspectief. Centraal in de co-creaties staat met name het “hoe”. Want een analyse over de opgave is belangrijk maar het definiëren van de oplossingen c.q. interventies in relatie tot de tekorten aan locaties, zorgprofessionals, mantelzorgers en geld is nog veel belangrijker.

Iedereen mag meedoen

De landelijke open co-creatie wonen en zorg nodigt iedereen uit om mee te doen. Of je nu ontwikkelaar, gemeente, belegger, zorgorganisatie, corporatie, leverancier, zorgkantoor, zorgverzekeraar, creatieve denker of de burger zelf bent. Politiek: “De toegevoegde waarde voor alle partijen is dat vanuit elk perspectief actuele kennis en oplossingen m.b.t. nieuwe woonzorgconcepten, technologie, vastgoed, bekostiging, zorg, belegging, wetgeving en zorginnovatie etc. bij elkaar wordt gebracht.”

Gemeente Roosendaal bijt de spits af

De gemeente Roosendaal is bereid gevonden om het spits af te bijten. Het eerste webinar wordt gehouden op dinsdag 22 juni van 15:00 tot 17:00. Wethouder Klaar Koenraad: “Het is hartstikke leuk om hieraan mee te doen. Het onderwerp is uitermate relevant en als gemeente Roosendaal willen wij graag onze visie delen om daarover te sparren en in gesprek te gaan.”

Adviesraad

Een landelijke open co-creatie vraagt ook een vertegenwoordiging van landelijke partijen binnen een adviesraad. De adviesraad wordt gevormd door Cees van Boven (Bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland) Ivo van Dijk (lid rvb ONVZ zorgverzekeraar), Erwin Drenth (Director Dutch Healthcare Investments Bouwinvest), Harry Finkenfugel (rvb Warande), Eppie Fokkema (vz rvb Archipel Zorggroep), Geert van der Heijden (sectorspecialist financiering zorgvastgoed en langer thuiswonen Rabobank), Jeroen Kemperman (Manager Strategie Zilveren Kruis), Klaar Koenraad (Wethouder Roosendaal), Bart Louw (Manager Strategie & Research Amvest), Andries Melchers (Directeur Lucrum), Masi Mohammadi, (Hoogleraar Tue/HAN Architecture in Health & Smart Architectural Technologies), Diana Monissen (vz RvC ROM Utrecht/vz RvT Haga Groep/lid rvc Cofinimmo), Maarten van Ooijen (Wethouder gemeente Utrecht), Marco van Ooijen (Directeur Zorg ABN AMRO/voorzitter Health Innovations Fund), Hans Pepers (Manager vastgoed Thebe), Anno Pomp (Coördinator Strategie ministerie VWS), Mayra Rijkse, (Directeur Nevap), Maarten van Rixtel (vz RvB Sensire), Eric Scheijgrond (Country Manager Netherlands Aedifica), Atie Schipaanboord (Coördinator collectieve belangenbehartiging wonen en zorg ANBO), Daan Tettero (Fund manager Health Care Syntrus Achmea) en Carolien Vermaas (Bestuurslid Kenniz netwerk).