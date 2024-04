Landsadvocaat: ministerie is wél bedrogen bij mondkapjesdeal

Anders dan bewindspersonen eerder aan de Tweede Kamer meldden, dacht VWS wél dat de order was gelinkt aan de non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie, bericht de Volkskrant. De staat eist daarom maandag 29,3 miljoen euro terug in een civiele procedure.

Relief Goods Alliance

Dat blijkt uit processtukken die de Volkskrant heeft ingezien. Van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel hebben volgens de landsadvocaat ‘kunstgrepen’ toegepast om een order bij de overheid los te peuteren met hun in allerijl opgezette bv Relief Goods Alliance (RGA). De exorbitante winsten die ze daarmee boekten, werden voor de overheid geheim gehouden.

Heimelijke winst

“Niet bekend was dat RGA in werkelijkheid niets met Hulptroepen Alliantie van doen had en een vehikel was voor Van Lienden c.s. om zichzelf heimelijk een winst van 29,38 miljoen euro toe te eigenen”, staat in de processtukken. De landsadvocaat vraagt mede daarom maandag bij de rechtbank van Amsterdam om nietigverklaring van de deal en terugstorting van alle winsten, inclusief rente. (ANP)