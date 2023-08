‘Lange ggz-wachtlijsten verkleinen de kans op een baan’

Dat blijkt uit een analyse van Roger Prudon in het vakblad Economisch Statistische Berichten.

De wachttijden hebben de grootste impact op individuen met een lager opleidingsniveau of migratieachtergrond. De negatieve gevolgen van wachttijden houden lang aan. Acht jaar na aanmelding heeft de wachttijd nog altijd een substantieel effect op de kans om te werken. De daling in de kans op werk gaat gepaard met een stijging in de kans om een arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering te ontvangen, terwijl er geen invloed is op ontvangst van WW.

Wachtlijsten

Ieder jaar wachten meer dan 80.000 mensen op een behandeling in de ggz. De gemiddelde wachttijd voor een behandeling in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) is op dit moment vijftien weken. Ondanks allerlei initiatieven van de overheid zijn de wachttijden de afgelopen jaren niet afgenomen. Prudon onderzocht of uitstel van behandeling een negatief effect heeft op de kans op werk.

Gespecialiseerde ggz

De daadwerkelijke tijd dat mensen op de wachtlijst staan, hangt af van de ernst van hun mentale problemen, maar ook van hun kennis van het systeem, hun vermogen om de ernst van hun problemen uit te leggen, en wellicht nog vele andere (niet-observeerbare) factoren, zo stelt Prudon. Meest voor de hand liggende verklaringen voor het feit dat mensen hun baan verliezen, of minder snel op zoek gaan naar een baan als ze langer moeten wachten op behandeling, zijn volgens de onderzoeker: een verslechtering van de gezondheid, of een groeiende afstand tot de arbeidsmarkt.