LangeLand Ziekenhuis in nood hoeft niet op Menzis te rekenen

Als de Reinier Haga Groep de bestuurlijke fusie met het Haga Ziekenhuis Den Haag en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft terugdraait, is de levensvatbaarheid van LangeLand niet de eerste prioriteit van Menzis.

Kwaliteit zorg

“Het gaat ons om de kwaliteit van de zorg, de beschikbaarheid ervan en ook de betaalbaarheid van de zorg”, aldus een woordvoerder van Menzis: “Het is niet de rol van een zorgverzekeraar om een specifiek ziekenhuis overeind te houden.”

Ontbinding fusie

Op CZ na is Menzis de grootste zorgverzekeraar in het verzorgingsgebied van LangeLand. CZ wil niet zeggen of ze LangeLand wil behouden na de ontbinding van de fusie. De zorgverzekeraars praten op dit moment met de Reinier Haga Groep over de toekomst van de bestuurlijke fusie en samenwerking tussen deze drie ziekenhuizen.

Twee weken geleden besloten de raad van bestuur en raad van toezicht van de Reinier Haga Groep om de procedure naar de juridische fusie tussen de drie ziekenhuizen stop te zetten. In 2013 gingen Haga en Reinier de Graaf samen, twee jaar later kwam daar LangeLand bij. Bedoeling was dat de bestuurlijke fusie zou uitmonden in een juridische fusie.

Medische staf

De medische staf van het Reinier de Graaf Gasthuis liet twee weken geleden weten sterk voorstander te zijn van ontvlechting tot drie onafhankelijk bestuurde ziekenhuizen. De specialisten verklaarden dat het dan nog mogelijk is intensief samen te werken “op het gebied van hoog-complex laag-volume en uitgebreide netwerk- en ketenzorg.”

Financieel zwak

Het LangeLand Ziekenhuis is al jaren financieel zwak. Het maakte in 2018 verlies, heeft een negatief eigen vermogen en moest enkele jaren geleden worden gered met een lening van 20 miljoen euro van fusiepartners Haga en Reinier de Graaf. In de laatste financiële jaaranalyse van BDO Accountants & Adviseurs stond LangeLand op de laatste plaats op het gebied van stabiliteit. LangeLand kreeg het rapportcijfer twee.