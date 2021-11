Lareb: 231 meldingen van hartontstekingen na coronavaccins

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 231 meldingen ontvangen van ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) na coronavaccinatie. Bijna de helft van deze patiënten werd opgenomen in het ziekenhuis. Een groot deel was echter weer hersteld op het moment van melden bij Lareb.

De meeste meldingen betroffen jongere mannen. “Mensen die pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen krijgen na coronavaccinatie, moeten altijd contact opnemen met de huisarts”, adviseert Lareb.

Meldingen

Van het totale aantal meldingen gaat het in 166 van de gevallen om pericarditis en 65 keer om myocarditis. Het betreft 156 meldingen na vaccinatie met Pfizer/BioNTech en 38 meldingen na inenting met het Moderna-vaccin. Daarnaast kregen 21 mensen pericarditis of myocarditis nadat ze waren geprikt met AstraZeneca en 15 na het Janssen-vaccin. Bij één patiënt was het vaccin onbekend. Het ging ongeveer even vaak om de eerste als de tweede prik.

Myocarditis

Volgens het Bijwerkingencentrum is er één man overleden aan hartproblemen na myocarditis en één man aan problemen met het hart na pericarditis. Beiden kregen het Pfizer/BioNTech-vaccin en waren rond de 40 jaar. Daarnaast zijn één man van 50 en één vrouw van 55 overleden waarbij myocarditis werd gemeld. Zij kregen het vaccin van Janssen. Lareb wijst er echter op dat een ontsteking van de hartspier geen bekende bijwerking is van dit vaccin.

Zeldzame bijwerkingen

“Pericarditis en myocarditis zijn bekende zeldzame bijwerkingen van het vaccin van Pfizer/BioNTech en Moderna, maar niet van de vaccins van AstraZeneca en Janssen”, aldus de organisatie die de bijwerkingen registreert. Lareb adviseert meer onderzoek hiernaar.

Vaccin

Het centrum wijst er ook op dat het vaccin niet altijd de oorzaak is van een ontsteking van de hartspier of het hartzakje na een coronaprik. “Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals een (corona)infectie of immuunziekte.” Volgens Lareb gaan de klachten meestal vanzelf over of zijn ze met medicijnen goed te behandelen. De organisatie wijst er ook op dat er in totaal ongeveer 24 miljoen vaccins zijn gegeven. (ANP)