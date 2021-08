Lareb: Vaker klachten na eerste prik bij wie daarvoor al corona had

Bij het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben ze ook vaker last na de tweede inenting. Het gaat om de bekende bijwerkingen: hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, niet lekker voelen, misselijkheid, rillingen en koorts. Een verklaring heeft Lareb niet.

Vragenlijsten

Lareb volgt gevaccineerden met vragenlijsten. Het bijwerkingencentrum wil zo bijwerkingen en klachten na vaccinatie in kaart te brengen. Deze voorlopige resultaten komen van 9.673 deelnemers met het Pfizer/BioNTech-vaccin, 5.271 met het AstraZeneca-vaccin, 2.268 met het Moderna-vaccin en 2.308 met het Janssen-vaccin.

Blaarvormende huidziekten

Lareb kreeg ook vier meldingen van blaarvormende huidziekten na het zetten van ongeveer twaalf miljoen Pfizer-prikken. “Het betrof de huidziekten pemphigus en bulleus pemphigoid. Bj deze aandoeningen ontstaan blaren op de huid en slijmvliezen”, aldus Lareb. “Het zijn auto-immuumziekten. De oorzaak is onbekend. Mogelijk speelt een infectie een rol. Tevens is het mogelijk een bijwerking van geneesmiddelen.” Dat deze meldingen worden gezien na vaccinatie wil nog niet zeggen dat blaren op de huid en slijmvliezen ook een bijwerking is van het vaccin, benadrukt het bijwerkingencentrum. (ANP)