Lareb: Vier meldingen van zeldzame ruggenmergontsteking na coronaprik

De aandoening, genaamd myelitis transversa, is een ontsteking van de zenuwbanen in het ruggenmerg. Daardoor ontstaan klachten die passen bij een dwarslaesie, zoals acute zwakte in de benen, gevoelsstoornissen en verstoring van de blaas of de darmen. Het komt bij ongeveer 1 op de 100.000 personen per jaar voor. Volgens Lareb ontstaat het als gevolg van een auto-immuunreactie en komt het voor bij verschillende aandoeningen, waaronder infecties, inclusief Covid-19 infecties, en vaccinaties.

“Dat deze meldingen worden gezien ná vaccinatie wil nog niet zeggen dat ontsteking van het ruggenmerg ook een bijwerking is van het vaccin”, benadrukt Lareb.

Mogelijke relatie met vaccin

Het gaat om meldingen die sinds de start van vaccinaties met AstraZeneca tot 15 juni binnenkwamen bij Lareb. Het centrum heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op de hoogte gebracht van de mogelijke nieuwe bijwerking. In een eerder onderzoek met dit vaccin trad volgens Lareb ontsteking van het ruggenmerg op bij drie personen, waarvan één mogelijk gerelateerd kon worden aan het vaccin. Bij de andere twee waren er andere oorzaken. (ANP)