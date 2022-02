Lareb ziet vaker opgezette lymfeklieren na boostervaccinatie

Na de boostervaccinatie is relatief vaker een bijwerking van opgezette lymfeklieren gemeld dan na de eerste en tweede prik tegen het coronavirus. In de meldingen die Lareb ontving, zag het bijwerkingencentrum daarnaast dat de reactie eerder na de prik ontstond, gemiddeld een halve dag tot een dag langer aanhield en dat meer melders last hadden van de klieren.

Vergrote lymfeklieren in de hals, oksel of rond het sleutelbeen is een bekende reactie na een vaccinatie. Het kan ontstaan doordat immuuncellen in de klieren actief worden. Sommige melders vertelden aan Lareb dat de lymfeklieren de grootte hadden van een golf- of tennisbal.

Pijn

Naast opgezette klieren, kwamen er ook meer meldingen binnen over pijn op de plaats waar de prik werd gezet. Andere veelvoorkomende bijwerkingen zijn even vaak gemeld bij Lareb als na het eerste en tweede coronavaccin. Het gaat dan bijvoorbeeld om spierpijn, koorts of koude rillingen.

Duizend meldingen per dag

In januari zei directeur van Lareb Agnes Kant dat er ongeveer duizend meldingen per dag binnenkwamen over de boosterprik, met uitschieters naar 2500 meldingen per dag. Dat waren er meer dan vorig jaar op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne. Ook toen viel Kant op dat er veel meldingen binnenkwamen over de klieren. (ANP)