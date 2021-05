Last onder dwangsom voor DKB Thuiszorg

De IGJ heeft DKB Thuiszorg B.V. in Hengelo een last onder dwangsom opgelegd. De thuiszorgorganisatie voldoet niet aan een eerder opgelegde aanwijzing om hygiëneprotocollen op te stellen die voldoen aan de RIVM-richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus.

Op 7 april gaf de inspectie aan DKB Thuiszorg een aanwijzing om binnen twee weken de veiligheid en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. ‘Na die twee weken constateerde de inspectie dat DKB dat niet of niet volledig had gedaan’, bericht de inspectie.

Geen kwaliteitssysteem

DKB heeft nog steeds geen richtlijnen, voorschriften en protocollen voor infectiepreventie en hygiëne over het bestrijden van het coronavirus die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. ‘DKB kan niet aantonen dat zijn zorgverleners de geldende regels hierover kennen en toepassen.’ Bijvoorbeeld over het juiste gebruik van zeep en handdoeken en over persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes en desinfectans.

De Hengelose thuiszorgorganisatie heeft geen systeem om de kwaliteit van de zorg te bewaken en zo nodig te verbeteren.

Dwangsom

Omdat de aanwijzing onvoldoende is nageleefd legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom is 1.500 euro per twee weken waarin DKB Thuiszorg niet voldoet aan de gestelde eisen, met een maximum van 7.500 euro. Zodra DKB aan de eisen voldoet, vervalt vanaf dat moment de dwangsom.