Last onder dwangsom voor Pro Juventus

Ondanks dat Pro Juventus failliet is, legt de IGJ de ggz-instelling vanaf 10 juni een last onder dwangsom op van 2500 euro. Dat bedrag loopt elke week op met 2500 euro tot een maximum van 10.000 euro.

Zorg verbeteren

Pro Juventus biedt op locaties in Wezep, Kampen en Wijhe geestelijke gezondheidszorg in ambulante setting aan kinderen en volwassenen. IGJ stelt dat Pro Juventus niet voldoet aan het eerste deel van een in februari opgelegde aanwijzing, waarin de inspectie de zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

Tekortkoming

In het eerste deel stond dat alle cliënten van Pro Juventus aantoonbaar een regiebehandelaar moeten hebben. Bij een toetsingsbezoek constateerde de inspectie dat dit nog niet in bij alle cliënten het geval is. Om te zorgen dat Pro Juventus deze tekortkoming alsnog wegneemt, legt de inspectie een last onder dwangsom op.

Dat Pro Juventus recentelijk failliet is gegaan, heeft geen invloed op de maatregel van de inspectie. Vanwege het faillissement draagt Pro Juventus momenteel de zorg voor alle cliënten over aan andere zorgaanbieders of zorgverleners.