Last onder dwangsom voor Relaunch Nederland in Tiel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Relaunch Nederland in Tiel een last onder dwangsom opgelegd. Relaunch voldoet toch niet aan een eerder opgelegde aanwijzing om geen zorg meer te verlenen. Relaunch biedt nog zorg aan een cliënt. Bovendien voldoet Relaunch niet aan veel andere eisen over de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

De dwangsom is 5.000 euro voor elke overtreding van de aanwijzing, met een maximum van 25.000 euro. Relaunch moest uiterlijk op vrijdag 25 juni aan alle eisen voldoen. De inspectie toetst dat binnenkort

Sinds januari mag Relaunch al geen opvang en hulp meer aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of andere problematiek. In november 2020 constateerde de inspectie namelijk “grote tekortkomingen” in de zorg die Relaunch bood. Volgens de inspectie ontbreek het de bestuurder, die tevens de enige zorgverlener is, aan deskundigheid.

Daarnaast konden cliënten risico’s lopen door hun verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. In hun zorgdossiers stond daar nauwelijks iets over. Verder werden de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten niet bij de zorg betrokken. De bestuurder/zorgverlener besprak de zorg alleen met zijn cliënten.