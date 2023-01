Last onder dwangsom voor Tamaja Okolo Zorg

De IGJ legt Tamaja Okolo Zorg (TOZ) een last onder dwangsom op. De thuiszorgaanbieder uit Rijswijk voldoet niet aan de eerder opgelegde aanwijzing. TOZ moet zo snel mogelijk alsnog aan de aanwijzing voldoen.

Vorige maand bezocht de inspectie TOZ en constateerde dat de thuiszorgaanbieder niet voldoet aan de normen uit de aanwijzing van 7 oktober. TOZ werkt niet mee aan het onderzoek, waardoor de IGJ een beperkt aantal cliënten alleen telefonisch kon spreken. Ook ontving IGJ geen cliëntdossiers of andere relevante informatie van TOZ.

Actuele zorgplannen ontbreken

In de aanwijzing staat onder meer dat alle cliënten een actueel zorgplan moeten hebben. Er moeten duidelijke afspraken en protocollen komen over het geven van medicijnen. Ook horen de zorgverleners scholing te krijgen, zodat hun kennis aansluit bij de zorgvraag van de cliënten. Incidenten moeten altijd gemeld worden, om te onderzoeken en incidenten te voorkomen. Tot slot moet TOZ zicht hebben op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en actie ondernemen wanneer dit nodig is.

Met een last onder dwangsom dwingt de inspectie af dat TOZ alsnog aan de aanwijzing moet voldoen. De dwangsom is 10.000 euro per week met een maximum van 20.000 euro.