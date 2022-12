Sneller typen helpt niet bij verlagen administratiedruk

Sneller typen helpt niet bij het verlagen van de administratielast, blijkt uit een onderzoek van onderzoekers van Amsterdam UMC. In een typtest die zij ontwikkelden bleken medewerkers van de afdeling Microbiologie het langzaamst te typen, maar juist zij waren, samen met pathologen, radiologen en administratief medewerkers, het gelukkigst met hun administratieve taken.

“We wilden weten of het helpt om de administratieve last te verminderen met snel typen. Ook keken we of er een relatie bestaat tussen typen en ervaren administratieve druk in de zorg”, aldus arts-onderzoekers Ewoud Baarsma en Alex Schuurman. De resultaten van hun onderzoek verschijnen vandaag in de BMJ Christmas Edition 2022.

Kerstman

In totaal namen 2.690 medewerkers deel aan het onderzoek waarin ze in 1 minuut zo snel en foutloos mogelijk een verhaal over de Kerstman moesten typen. Ze zagen dat de gemiddelde typsnelheid 60,1 woorden per minuut was, met uitschieters naar onder en boven van 8 en 136 woorden per minuut. De leeftijdsgroep tot 30 jaar was bijna twee keer zo snel als de groep 60-plussers. Deelnemers die een typecursus hadden gevolgd waren zo’n 20% sneller dan deelnemers zonder cursus. Tussen mannen en vrouwen bleek geen verschil te zijn.

Geen verband

“Binnen de verschillende beroepsgroepen hadden de artsen de laagste tevredenheidsscore; verpleegkundigen, andere zorgverleners en researchmedewerkers waren iets minder ongelukkig met hun administratiedruk”, aldus Baarsma. “Er was geen verband tussen de typesnelheid en de ervaren administratieve werkdruk. De studie toont dus niet aan dat sneller typen leidt tot een gelukkiger werkleven.”

Hoge administratiedruk

De gemiddelde score op administratieve druk was 47 van 100; een ruime onvoldoende. “Dat cijfer geeft aan dat we dit moeten aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vergemakkelijken of versnellen van noodzakelijke administratieve taken. Bijvoorbeeld met alternatieve invoermethoden zoals spraakgestuurd typen of het automatiseren van processen”, zegt Schuurman. De onderzoekers pleiten vooral voor het schrappen van nodeloze administratieve taken. Baarsma: “Verschillende initiatieven op dat punt zijn al uitgerold, zoals het programma Ontregel de Zorg. Op deze manier kan iedereen zich weer focussen op de kerntaak: werken aan betere zorg voor de patiënt van vandaag en van morgen.”