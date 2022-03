Laurentius kan door software minder biopsies uitvoeren

Ziekenhuis Laurentius heeft nieuwe software voor echo-apparaten in gebruik genomen. Die moet zorgen voor nauwkeuriger metingen in de lever en daardoor zou het minder vaak nodig zijn een biopsie uit te voeren.

“De gouden standaard voor het bepalen van levercirrose was een leverbiopsie”, zegt Evelyn Schaper. Zij is radiodiagnostisch laborant, gespecialiseerd in echografie, en nam samen met radioloog Frank Raat het initiatief voor het project. Een biopsie is vaak pijnlijk voor de patiënt en kan bovendien complicaties opleveren.

Biopsie minder vaak nodig

Door inzet van Elastografie, zoals de software heet, kan er tijdens het meten van de gezondheid van de lever ook een echobeeld gemaakt worden. Het is dan minder vaak nodig een biopsie uit te voeren.