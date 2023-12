Laurentius sluit psychiatrische afdeling om personeelskrapte

Laurentius Ziekenhuis in Roermond sluit de psychiatrische afdeling. Het ziekenhuis laat maandagavond weten niet anders te kunnen door met name personeelsgebrek.

De polikliniek psychiatrie en de opnameafdeling van de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) sluiten met ingang van 1 mei 2024. Volgens het ziekenhuis is het moeilijk aan psychiaters te komen en zal de personeelskrapte alleen maar toenemen. “Ondanks inspanningen die zijn verricht om meer psychiaters aan Laurentius te binden en de pogingen om samenwerkingsverbanden met andere instellingen aan te gaan, is het niet gelukt de risico’s die gelopen worden, ook in de toekomst het hoofd te bieden. Het geven van goede psychiatrische patiëntenzorg komt op termijn in het gedrang”, aldus Laurentius.

Beslissing over huisvesting

Nu bovendien een beslissing moet vallen over de huisvesting van de PAAZ, wat extra geld gaat kosten, heeft de raad van bestuur de knoop doorgehakt en wordt de afdeling gesloten. “Dit is geen makkelijke beslissing”, zei Luc van den Akker, voorzitter van de raad van bestuur. “Maar zonder voldoende psychiaters, verplegend personeel en voldoende omvang om te blijven ontwikkelen, kunnen we op termijn niet de gewenste kwaliteit van zorg leveren voor onze patiënten.” Patiënten van de afdeling worden door medewerkers op de hoogte gesteld, aldus het ziekenhuis.

PAAZ heeft momenteel achttien klinische bedden. Mensen met psychische problemen kunnen vanaf 1 mei terecht bij psychiatrische centra in de regio. Met deze instellingen is Laurentius in overleg over het borgen van een goede continuïteit van zorg. (ANP)