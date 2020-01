Laurentius trapt op de rem bij fusie met VieCuri

De raad van bestuur van het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) maakt een pas op de plaats bij de fusie met VieCuri in Venlo. De LZR-top betwijfelt of het voor 2022 geplande samengaan nog altijd de beste garantie vormt voor een toekomstbestendige ziekenhuiszorg in Midden-Limburg.

Volgens LZR-bestuursvoorzitter Marja Weijers zijn de externe en interne omstandigheden sinds het begin van de fusiebesprekingen in 2014 dusdanig gewijzigd dat een heroverweging op zijn plaats is. “Wij bezinnen ons even”, zegt Weijers. “Ik moet overtuigd zijn dat ik het juiste besluit neem voor deze regio. Dat kan ik maar een keer goed doen.”

Stand alone

In haar toelichting op deze veranderde omstandigheden wijst Weijers onder meer op het hoofdlijnenakkoord, regionalisering, ketenzorg en programma’s als de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Weijers: “Toen we in 2014 voor het eerst over fusie spraken ging het vooral over schaalgrootte en volume, nu over samenwerking in de regio over de lijnen heen. Daarbij moest het bedrijfsplan, dat meer dan een jaar oud is, sowieso een update hebben. Daarom heeft een externe partij onderzoek gedaan en daaruit kwam naar voren dat het huidige bedrijfsplan onvoldoende onderbouwing geeft voor een fusie. Dat wil niet zeggen dat het geen fusie wordt, maar we willen ook het stand-alone scenario nog een keer goed onderzoeken.”

Nieuwe raad van toezicht

Een andere reden voor de herbezinning is de recente bestuurlijke herschikking. Nadat afgelopen zomer de voltallige raad van toezicht aftrad, heeft het Laurentius sinds 1 januari weer een volledige raad van toezicht, maar die moet zich het fusiedossier opnieuw eigen maken.

Consequenties

De raad van bestuur van fusiepartner VieCuri in Venlo zegt in een reactie te begrijpen dat de nieuwe toezichthouders in Roermond tijd nodig hebben om zich een beeld te vormen van het voorgenomen fusiebesluit. Niettemin staat VieCuri nog altijd vierkant achter de fusieplannen: “Wij zijn ervan overtuigd dat een fusie de beste garantie is om het complete, brede palet van moderne en betekenisvolle ziekenhuiszorg voor Noord- en Midden-Limburg te behouden.”

De raad van bestuur stelt verder vast dat de consequenties van het besluit van LRZ “op dit moment nog niet duidelijk zijn” en wacht daarom de “vervolgstappen van Laurentius af”.

Betrouwbaarheid

Weijers zegt dat een besluit over deze vervolgstappen niet meer dan twee tot drie maanden in beslag zal nemen. Toch rijst de vraag hoe betrouwbaar LZR is als fusiepartner. “Ik snap wel als je zes jaar met elkaar bezig bent, dat je denkt: waarom nu?”, reageert Weijers. “Maar we hebben het VieCuri uitgebreid uitgelegd. Dat betekent dat we nog steeds een betrouwbare partner zijn. Ik zeg ook niet dat ik niet wil fuseren, maar ik wil wel een stand-alone scenario uitgewerkt hebben om dan ook een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen.”

Nieuwe raad van bestuur

Een mogelijk complicerende factor kunnen de komende personele wisselingen in de top van het LZR zijn. Weijers gaat later dit jaar met pensioen, terwijl de tweede plek in de raad van bestuur momenteel op interim-basis wordt vervuld. “Het zou zo kunnen zijn dat ik de nieuwe voorzitter nog kan inwerken en er in de tussentijd een nieuw lid raad van bestuur benoemd kan worden. Er zijn naar ik begrijp kandidaten, dus ik ben daar wel positief over. Dit is ook geen subjectief verhaal, als persoon doe ik er niet toe. Het gaat erom dat ik als bestuurder het juiste besluit moet nemen voor de regio.”