Laurentius Ziekenhuis heeft weer complete raad van toezicht

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond krijgt op 1 januari 2020 vier nieuwe leden in zijn raad van toezicht. Het gaat om Harry Schouten, Rob Storms, Emmy Limbourg en Dickey Pronk.

Tof Thissen is op 1 november al benoemd tot nieuwe voorzitter van de rvt. Voorzitter a.i. Wim Grave bekleedt tot 1 april 2020 de functie van vicevoorzitter. De rvt is hiermee weer compleet, laat het ziekenhuis weten.

Harry Schouten studeerde geneeskunde, werkte in verschillende ziekenhuizen als internist en deed promotie onderzoek aan de Rijksuniversiteit Limburg. Momenteel is hij emeritus hoogleraar interne geneeskunde met specialisatie hematologie in het MUMC Maastricht.

Rob Storms studeerde bedrijfseconomie en verdiende zijn sporen in verschillende profit en non-profit organisaties. Momenteel is hij directeur financiën, ICT, Facilitair & Vastgoed bij een GGz-instelling in Midden-Brabant.

Emmy Limbourg studeerde ook bedrijfseconomie en werkte als manager financiën in Orbis te Sittard en ook in het fusieziekenhuis Zuyderland. Momenteel is zij manager financiën in het Spaarne Gasthuis.

Dickey Pronk is momenteel eigenaar van Gingermood, een bedrijf op gebied van HR ondersteuning in het professionaliseren van coaching binnen organisaties. Zij heeft daarbij veel ervaring opgedaan in de ziekenhuis- en zorgwereld.

Het Laurentius Ziekenhuis moest een compleet nieuwe raad van toezicht werven, nadat de voltallige vorige raad afgelopen zomer aftrad. De rvt deed dit vanwege een conflict met de raad van bestuur en de ondernemingsraad.