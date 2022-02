Laurentius zet VR-brillen in om pijn en angst te verminderen bij behandeling

Op de pijnpoli kunnen patiënten tegenwoordig gebruikmaken van zo’n VR-bril als aanvulling op hun behandeling. De OK en afdeling dialyse nemen binnenkort de brillen in gebruik. “Angst vóór een operatie kan ervoor zorgen dat er meer behoefte is aan pijnstilling. Door de afleiding en ontspanning die een VR-bril kan geven, zie je dat mensen minder pijnmedicatie nodig hebben. Hetzelfde geldt voor na de operatie of tijdens een pijnlijke behandeling”, legt pijnverpleegkundige José Pijnenburg uit. De afdeling dialyse gaat de bril inzetten bij patiënten met prikangst. Het aanprikken van een shunt verloopt hierdoor makkelijker en mensen ervaren het als minder spannend.

VR-pilot

Het Limburgse ziekenhuis heeft van Stichting Vrienden van Laurentius een budget ontvangen voor een tweejarige pilot. Over één jaar wordt het pilotproject geëvalueerd en mogelijk als standaard ingevoerd op deze en andere afdelingen van het ziekenhuis.