De Jonge: vaccinatieplicht op werkvloer kan niet

Komende maand gaat De Jonge het gesprek aan met werkgevers en werknemers over welke mogelijkheden er zijn om “een veilige werksituatie te creëren”. Hij noemde coronatoegangsbewijzen als mogelijkheid, waarbij iemand ook een negatieve test kan laten zien.

Vakbonden benadrukten maandag dat het onacceptabel is dat werkgevers hun werknemers verplichten om zich te laten vaccineren. Zij wijzen op de grondrechten van werknemers op het gebied van privacy en lichamelijke integriteit.

LeasePlan

Leasemaatschappij LeasePlan verlangt van zijn personeel dat het ingeënt is tegen corona als het weer naar kantoor komt. Volgens de onderneming is het nieuwe normaal “terug naar normaal”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Geestelijke gezondheid

De onderneming vindt het belangrijk om personeel wereldwijd weer op kantoor te verwelkomen. Dat helpt volgens de organisatie tegen onder andere burn-outklachten en andere problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Verder is het zaak dat collega’s weer aansluiting vinden met elkaar, zo klinkt het.

Vaccinatieverplichting

Het Financieele Dagblad meldt maandag dat LeasePlan het eerste in Nederland gevestigde bedrijf is dat met een vaccinatieverplichting voor personeel komt, hetgeen juridisch overigens niet is toegestaan. Het bedrijf benadrukt zelf op de website dat werknemers niet verplicht zijn om zich te laten vaccineren en dat personeel ook niet gevraagd zal worden om een vaccinatiebewijs te tonen. werknemers die vanuit huis willen werken kunnen doen blijven doen zoals in de laatste achttien maanden.

Uitzondering

LeasePlan benadrukt dat er uitzonderingen zijn voor mensen die vanwege hun gezondheid of geloofsovertuiging niet gevaccineerd willen worden voordat ze naar kantoor terugkeren. Alle andere verzoeken voor vaccinatieweigeraars zullen per geval worden behandeld, meldt LeasePlan.

Roulatieschema

Het bedrijf neemt ook andere maatregelen om zijn mensen veilig te houden. Zo geldt er een roulatieschema voor personeel, waarbij maximaal 50 procent van de werknemers tegelijk op kantoor zijn zodat er voldoende afstand is.

Het bedrijf heeft circa 8.000 werknemers in dertig landen. Daarvan werken er ruim duizend in Nederland op kantoor. LeasePlan heeft onder andere kantoren in Almere, Breukelen, Veghel, Moordrecht en Zwolle. (ANP)