Leden ActiZ geven mandaat voor openbreken cao vvt

ActiZ wil met de bonden in gesprek met het manifest ‘De medewerker op 1’ als uitgangspunt. De cao voor de verpleging, verzorging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg is de grootste in Nederland: in deze sector werken 470.000 mensen.

Het bestuur van ActiZ stelde eerder deze week in een brief haar leden voor om de lonen in de vvt per 1 november van dit jaar of uiterlijk 1 januari 2024 extra te verhogen met 10 procent. Hiervoor wil ActiZ de lopende cao openbreken en verlengen met een jaar tot 31 december 2024.

Grote financiële inspanning

Die 10 procent is een grote financiële inspanning, beseft het bestuur. “Een dergelijke afspraak is 4,65 procent boven de OVA”, staat in de brief. Daarom zegt ActiZ, maar ook Zorgthuisnl, dat naast die OVA-ruimte structureel 1 miljard euro per jaar nodig is om zorgmedewerkers in de ouderenzorg marktconform te belonen. “Ze verdienen ongeveer 7 procent minder ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de marktsector.”

“Niet alleen uit menselijk oogpunt, ook gezien het grote beroep dat we als samenleving op zorgmedewerkers doen”, is het volgens ActiZ gerechtvaardigd dat de overheid investeert in meer loonruimte: “Zorgorganisaties hebben ook meer en meer moeite om te concurreren met commerciële organisaties voor zorgpersoneel op de krappe arbeidsmarkt”, aldus een woordvoerder.