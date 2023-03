ActiZ wil dit jaar 10 procent extra salaris voor werknemers vvt

Branchevereniging ActiZ stelt haar leden voor de lonen in de vvt per 1 november dit jaar of uiterlijk 1 januari 2024 extra te verhogen met 10 procent. Hiervoor wil het bestuur de lopende cao openbreken en verlengen met een jaar tot 31 december 2024.

Dat staat in een vertrouwelijke brief aan de leden van ActiZ. Aanstaande vrijdag vraagt het bestuur in een extra ledenvergadering een mandaat van de leden om te onderhandelen met de vakbonden over de loonsverhoging. Het bestuur hoopt voor de zomer een akkoord hierover te bereiken. In de vvt werken 470.000 mensen.

De tussentijdse forse loonsverhoging past volgens het ActiZ-bestuur binnen het adagium ‘De medewerker op één!’ De laatste maanden hoorde het bestuur regelmatig “of de loonsverhogingen die in 2022 zijn afgesproken voldoende zijn in het licht van de sterk gestegen inflatie”, aldus de brief. Die 10 procent is een grote financiële inspanning, beseft het bestuur: “Een dergelijke afspraak is 4,65 procent boven de OVA”.

Schuiven met OVA

Het bestuur becijfert hoe de vvt-organisaties de extra loonstijging toch kunnen bekostigen. Onder andere door de cao te verlengen, kan er met de OVA-ruimtes voor 2023 en 2024 worden geschoven. Voor die jaren verwacht het Centraal Planbureau (CPB) op basis van de voorspelde inflatie OVA-ruimtes van respectievelijk 6,4 en 5,2 procent, waarbij contracteerruimtes ontstaan van respectievelijk 5,2 en 4,8 procent.

Tactische reden

Het bestuur noemt in de brief ook een tactische reden om al dit jaar 10 procent extra af te spreken: “Een forse looneis van de bonden voor 2024 zal moeilijker te realiseren zijn als er in 2023 al een extra loonsverhoging is geweest. Tempo is wel essentieel om de kans op succes te vergroten.”

Een kleine loonsverhoging medio 2023 zou ook slecht uitkomen voor vvt-organisaties, omdat dat moet worden voorgefinancierd. Als een salarisverbetering pas eind dit jaar van kracht wordt, hoeft dit niet èn kunnen die extra loonkosten worden meegenomen in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor de tarieven van 2024, zo is de gedachte bij ActiZ.

De OVA voor 2023 is hoger dan wat vvt-werknemers dit jaar krijgen, waardoor er ‘geld over is’ om personeel iets extra’s te geven. De lage beloning voor 2023 komt omdat de huidige vvt-cao kort voor de inval van Rusland in Oekraïne is afgesloten, in maart 2022. Toen is uitgegaan van een bescheiden inflatie, maar sinds die oorlog zijn de prijzen juist sterk gestegen.

Inflatie is 14 procent

In de huidige cao kregen vvt-medewerkers er vorig jaar 3,5 procent bij (de salarisschalen FWG 25 tot en met 65 extra). Dit jaar namen de lonen met 3 procent toe. Dat is in totaal 6,25 procent in twee jaar, maar de inflatie in deze periode is 14 procent (10 procent in 2022 en een geschatte 4 procent dit jaar).

Hashtag dubbele cijfers

Een deel van de zorgbestuurders in de vvt zal ActiZ vrijdag steunen. Enkele dagen geleden lanceerde Karin Leferink van ouderenzorginstelling IJsselheem in Kampen de hashtag #dubbelecijfersvoordevvt. “Met dubbele cijfers bedoelen we dat werknemers er minimaal 10 procent bij krijgen,” zei ze deze week op Skipr: “We willen een fatsoenlijk salaris die de inflatie het hoofd biedt en recht doet aan de inspanning van ons allemaal.”

Inspanningen van ActiZ

In de brief somt het bestuur de inspanningen op die de financiële situatie van haar leden en werknemers moet versterken. Met “politieke lobby’s, beïnvloeding van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en juridische acties”, maar ook door leden te ondersteunen en door samen te werken met andere branches, stakeholders en partijen als SER, VNO-NCW en het ministerie van VWS. “ActiZ spant zich op alle mogelijke manieren in om de kans op kostendekkende en reële tarieven te vergroten.”

Bestuurder Hans Buijing van brancheorganisatie Zorgthuisnl liet dinsdag weten dat het ministerie van VWS een miljard euro structureel per jaar moet bijleggen om een extra loonsverhoging van vvt-medewerkers te betalen. “We zien dat ons personeel het financieel heel zwaar heeft, maar werkgevers kunnen een forse loonsverhoging niet betalen.”