ActiZ wil cao vvt openbreken om lonen fors te verhogen

ActiZ overweegt de cao voor de vvt-sector open te breken voor een tussentijdse forse loonverhoging voor het personeel in de vvt-sector. In een extra algemene ledenvergadering aanstaande vrijdag staat dit op de agenda.

Het initiatief komt van enkele werkgevers in de branche voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De vvt-cao is de grootste cao in Nederland. Hieronder vallen 470.000 werknemers.

Vrijdag wordt een voorstel behandeld waarbij een onderhandelingsdelegatie van ActiZ de bevoegheid krijgt om op korte termijn te gaan praten met de bonden. Een groep werkgevers vindt dat het verschil in beloning met werknemers in andere zorgsectoren te groot. Die krijgen dit jaar wèl fors meer loon, zoals 10 procent bij de umc’s, terwijl in de vvt-cao slechts 3 procent is afgesproken.

Inval in Oekraïne

Dat komt omdat de vvt-cao een jaar geleden is afgesloten en tot 31 december van dit jaar loopt. Begin vorig jaar, toen het cao-akkoord werd gesloten, was nog geen sprake van een inval in Oekraïne. Daarna zijn zowel de energiekosten als de inflatie sterk opgelopen. Sinds enkele dagen steunt een deel van de vvt-werkgevers #dubbelecijfersvoordevvt.

Dubbele cijfers

Deze hashtag is gelanceerd door bestuurder Karin Leferink van ouderenzorginstelling IJsselheem in Kampen: “Met dubbele cijfers bedoelen we dat werknemers er minimaal 10 procent bij krijgen.” Zij stelt voor: 5 procent in september dit jaar en 5 procent daarbovenop vanaf 1 januari 2024.

Nieuwe cao vaststellen

Leferink wil dat ActiZ de mogelijkheid bespreekt de cao open te breken en een nieuwe vast te stellen. Die zou dan bijvoorbeeld op 1 september kunnen ingaan. Ze wil deze actie, omdat zij als individuele instelling niet op eigen houtje een loonsverhoging kan doorvoeren. “We willen een fatsoenlijk salaris die de inflatie het hoofd biedt en recht doet aan de inspanning van ons allemaal,” aldus Leferink.

In de lopende cao kregen alle vvt-medewerkers er vorig jaar 2 procent bij, de salarisschalen FWG 25 tot en met 65 1,25 procent extra. Dit jaar kreeg iedereen er 3 procent bij. In totaal is dat 6,25 procent in twee jaar, terwijl de inflatie vorig jaar 10 procent was en daar naar verwachting dit jaar nog eens 4 procent bijkomt.

Kost veel geld

Leferink beseft dat 10 procent loonsverhoging haar en collega-werkgevers veel geld kost. Desgevraagd vindt ze de optie om tussentijds de contracten met de zorgverzekeraars open te breken om de tarieven aan te passen een kansrijke methode om de loonsverhoging wèl te betalen. “Dat is zeker een idee en dat kan ook.”