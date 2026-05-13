Minder winst voor VvAA door hogere kosten

Verzekeraar VvAA heeft in 2025 een minder bedrijfsresultaat geboekt vanwege hogere kosten. Het resultaat voor belasting daalde van bijna 19 miljoen euro in 2024 naar 14,5 miljoen.

De omzet van VvAA steeg in wel van 189,1 miljoen euro in 2024 naar 207,7 miljoen. Zo werden er meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen afgesloten.

Tegenover die hogere omzet stonden wel fors hogere kosten, blijkt uit de jaarrekening. De verzekeraar moest ruim 17 miljoen euro meer uitkeren dan in 2024. De verzekeringensactiviteiten zijn nog wel de kurk waar de VvAA op drijft. Op bijvoorbeeld adviesdiensten wordt verlies gemaakt.

De VvAA, voorheen de Vereniging van Artsen Automobilisten, is een collectief dat verzekeringen en onder meer juridisch advies biedt aan mensen werkzaam in de (para)medische sector. In totaal zijn 130 duizend mensen bij VvAA aangesloten.

