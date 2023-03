Zorgthuisnl wil miljard van VWS voor loonsverhoging vvt

Foto: jirsak/Stock.adobe.com

Buijing reageert op de wens van ActiZ om de vvt-cao open te breken, waardoor de salarissen van de 470.000 medewerkers nog dit jaar flink kunnen worden verhoogd. ActiZ neemt hierover vrijdag een besluit in een extra ledenvergadering. Zorgthuisnl gaat op korte termijn ook een spoedvergadering organiseren om te overleggen met de leden.

Reëel zijn

“We worden verrast door ActiZ”, vertelt Buijing. “We komen opeens in een rollercoaster. We zien echt wel dat de beloning van onze medewerkers, zeker als je het vergelijkt met de marktsector, omhoog moet. We moeten ook reëel zijn: veel instellingen kunnen een loonsverhoging van bijvoorbeeld 10 procent niet opbrengen. De tarieven zijn gewoon te laag. Met name in de wijkverpleging en voor de Wmo-gerelateerde zorgaanbieders. Er is een heel groot gebrek aan geld in onze sector.”

Voordat de vvt-cao kan worden opengebroken, vindt Buijing dat de werkgevers eerst samen naar VWS moeten voor extra geld: 1 miljard euro: “Want de afgesproken tarieven met de zorgverzekeraars voor dit jaar zijn niet toereikend, de OVA is onvoldoende en bovendien houden zorgverzekeraars een deel van de OVA voor zichzelf. Dus na VWS zouden we naar de zorgverzekeraars moeten en hun vragen de volledige OVA-compensatie uit te betalen.”

Minder grote loonsverhoging

Buijing zegt dat het onmogelijk is de cao open te breken: “Wel zouden we afspraken kunnen maken over het verlengen van de lopende cao. Mogelijk kunnen op 1 januari 2024 de salarissen met zo’n 4,5 procent extra omhoog, ook omdat de OVA daartoe dan waarschijnlijk financiële ruimte geeft. Die OVA-ruimte voor 2024 staat nu op een voorlopige 4,8 procent.”

Inflatie 14 procent

De loonstijging in de vvt-sector is naar verhouding gering. Dat komt doordat de cao enkele weken voor de inval in Oekraïne is afgesloten en snel daarna de energiekosten en de inflatie sterk zijn opgelopen. In de cao kregen vvt-medewerkers er vorig jaar 3,5 procent bij (de salarisschalen FWG 25 tot en met 65 extra). Dit jaar namen de lonen met 3 procent toe. Dat is in totaal 6,25 procent in twee jaar, maar de inflatie in deze periode is 14 procent (10 procent in 2022 en een geschatte 4 procent dit jaar).