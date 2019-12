Leden FNV akkoord met ziekenhuis-cao

De leden van vakbond FNV hebben ingestemd met de nieuwe cao voor het personeel in ziekenhuizen. Twee weken geleden werd het onderhandelaarsakkoord bereikt voor de 200.000 medewerkers die onder deze cao vallen. 88 procent van de vakbondsleden stemden in met het akkoord.

Volgende maand

Het ziekenhuispersoneel krijgt in de cao die 27 maanden loopt in totaal een structurele loonsverhoging van acht procent. Ook is een eenmalige bruto-uitkering van 1200 euro bruto afgesproken, die de meeste medewerkers volgende maand krijgen.

Onregelmatigheid

Bovendien is er een hogere onregelmatigheidstoeslag afgesproken die voor de betrokken medewerkers uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van ongeveer 2,5 procent. Stagiairs en leerlingen ontvangen ook hogere salarissen. (anp)