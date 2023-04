Leden NVZ stemmen in met cao ziekenhuizen

De Algemene Vergadering van de NVZ heeft woensdag ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao ziekenhuizen. NVZ-voorzitter Ad Melkert: “De leden van de NVZ nemen hiermee hun verantwoordelijkheid en zetten de medewerkers op de eerste plaats, zodat ze de best mogelijke zorg kunnen geven aan patiënten.”

Vanaf volgende week spreken de vakbonden met hun achterban over het onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao, met een looptijd van twee jaar, kent een structurele loonsverhoging van 15 procent en een verdubbeling van de vergoeding van reiskosten. Ook de toeslagen voor de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten gaan omhoog.

Voorrang op zzp’ers

Een ander onderdeel is dat vaste medewerkers in de roostering voorrang krijgen op zzp’ers. Er komt ook een recht op onbereikbaarheid, zodat er een betere werk-privébalans ontstaat. De nieuwe cao voorziet in betaald ouderschaps- en rouwverlof. Daarnaast staat er een bonus klaar voor medewerkers die meer uren willen werken.

Melkert zegt dat uit de instemming van de NVZ-leden een groot draagvlak blijkt bij de bestuurders om hun medewerkers te waarderen en te behouden: “In de tussentijd blijven we de zorgverzekeraars en de overheid wijzen op de toenemende financiële kwetsbaarheid van de ziekenhuissector als gevolg van de energierekening, inflatie en loonkosten.”