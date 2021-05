Leden OMT letten extra op hun woorden na onderduiken Belgische viroloog

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), zegt mediaoptredens af te zeggen. “Wat ik me realiseer is dat je goed op je woorden moet letten en heel erg dicht bij jezelf blijft.” Arts-microbioloog Andreas Voss laat zich minder vaak in de media zien vanwege het onderduiken van Van Ranst.

Marc Bonten, eveneens arts-microbioloog, zegt goed erover na te denken of hij op bijvoorbeeld Twitter nog wel prikkelend of gevat moet zijn. Viroloog Marion Koopmans gaat haar boodschap niet aanpassen, maar verkondigt die wel minder vaak in de media. Op de dagelijkse mediaverzoeken gaat ze niet altijd meer in. “Ik zeg daar met enige regelmaat ‘nee’ op, omdat ik denk: dan krijg je erna weer zo’n lading over je heen.”

De Belgische viroloog Marc Van Ranst moest enkele dagen geleden onderduiken toen een 46-jarige Belgische militair van de radar verdween. In een afscheidsbrief zou de beroepsmilitair hebben gedreigd met een aanslag tegen “het regime” en tegen virologen. De militair is nog altijd voortvluchtig.