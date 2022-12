Ledenvergadering LHV heeft actieplan ANW aangenomen

Na veel gesprekken en bijeenkomsten met huisartsen hebben LHV, NHG, VPH en InEen besloten om hun voorstel voor veranderingen in de ANW-zorg aan te passen. “We hebben de verplichting geschrapt voor huisartsen om zich aan te sluiten bij minstens een huisartsenpost”, aldus LHV. Het actieplan en de toelichting, zonder verplichte aansluitovereenkomst, zijn door de afgevaardigde huisartsen in de LHV-ledenvergadering goedgekeurd. Daarmee hebben de huisartsen het gezamenlijke plan voor een toekomstbestendige ANW met drie actielijnen voor de korte en langere termijn vastgesteld.

IZA

Tijdens de vergadering is ook gesproken over het IZA. Het LHV-bestuur is van mening dat de voorwaarden van het eerdere ‘Nee, tenzij’ tegen het IZA op dit moment voldoende zijn ingevuld en heeft daarom de ledenvergadering geadviseerd het IZA nu wel te ondertekenen. De ambassadeurs hebben aangegeven tijd nodig te hebben om de invulling van de voorwaarden te bekijken en met huisartsen te bespreken. Daarom staat het IZA in december wel op de agenda, maar nog niet besluitvormend.