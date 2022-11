De LHV stemt op 29 november nog niet over het IZA

Vanavond is de langverwachte vergadering waarin de Landelijke Huisartsen Vereniging nogmaals zou stemmen over het Integraal Zorg Akkoord.

Op de agenda staan de randvoorwaarden die nog nodig zijn om tot ondertekening te komen. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een tussenstap: de stemming is uitgesteld tot 15 december.

Volgens een woordvoerder zullen de regionale ambassadeurs van de LHV vanavond worden geïnformeerd over wat er op dit moment “op tafel ligt”. De huisartsenvereniging tekende het Integraal Zorg Akkoord op 16 september niet, maar sprak een “nee, tenzij” uit. Reden hiervoor was dat zij essentiële randvoorwaarden misten voor het nakomen van afspraken door andere partijen, in het bijzonder de zorgverzekeraars.