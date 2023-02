Leidinggevende met empathie verhoogt werkplezier zorgprofessional

Als leidinggevenden interesse tonen in hun medewerkers en ‘relationeel leiderschap’ hoog in het vaandel hebben staan, leidt dat direct tot meer tevredenheid en betere prestaties bij zorgprofessionals. Dit blijkt uit onderzoek van promovendus Joost Hoedemakers bij Zuyderland Thuiszorg.

Aan het onderzoek van Hoedemans, promovendus bij de Open Universiteit, deden circa 400 zorgprofessionals mee van Zuyderland Thuiszorg.

Leidinggevenden met empathie

Hoedemakers nam het effect van leiderschap door leidinggevenden op de tevredenheid van medewerkers onder de loep. De resultaten laten zien hoe belangrijk de rol van de leidinggevenden is. “Empathie bij leiders, interesse in de medewerkers, oftewel ‘relationeel leiderschap’, leidt tot meer tevredenheid en betere prestaties. Dat is niet alleen positief voor de employability van de medewerkers, het is ook van invloed op het functioneren van de zorgorganisatie en het zorgstelsel als geheel.”

Coronacrisis

Hoedemakers deed zijn onderzoek tijdens de coronapandemie. De 400 medewerkers van Zuyderland Thuiszorg die meededen, kregen drie keer een online vragenlijst toegestuurd. Telkens met een tussentijd van zes maanden. Daarna kregen alle leidinggevenden de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops met als thema ‘relational leadership’. “Ondanks corona hebben we door een goede samenwerking met alle betrokkenen mooie resultaten kunnen boeken. Extra bijzonder was dat er juist tijdens corona zoveel aandacht was voor het werk van verpleegkundigen in deze ongekend uitdagende zorgsector.”

Vervolgonderzoek

Een vervolgstudie van Hoedemans is meer kwalitatief van opzet. “Ik ga HR-managers, managers in de zorg, zorgprofessionals, bestuurders en de direct leidinggevenden interviewen. Waar lopen ze tegenaan en wat doen ze in die situaties. Daarbij ligt mijn focus weer vooral op employability en de belangrijke rol van leiderschap van direct leidinggevenden voor het stimuleren van employability.” Bij dit vervolgonderzoek zijn nog vier andere zorginstellingen in Limburg betrokken.