Compassievol leiderschap voor fit en gezond personeel

Steeds meer zorgbestuurders en andere leiders in de zorg tonen interesse in compassievol leiderschap. Mogelijk doordat het een antwoord biedt op de grootste uitdaging in de zorg: hoe hou je zorgpersoneel fit en gezond. In de podcast Voorzorg spreken zorgbestuurders Carina Hilders, Maurice van den Bosch en deskundige Barbara Doeleman-Van Veldhoven over compassievol leiderschap.