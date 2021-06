Leidraad ACM voor datauitwisseling in zorg

De ACM gaat een leidraad opstellen voor het verduidelijken en concretiseren van de kaders en verplichtingen voor ict-leveranciers en andere marktpartijen die leveren aan instellingen in de gezondheidszorg: “De ACM wil vanuit haar rol als markttoezichthouder actief bijdragen om het zorginformatiestelsel in Nederland te verbeteren.”

Ook zal de ACM desgewenst guidance geven op inkoopsamenwerking en technische afstemming ten behoeve van interoperabiliteit of andere publieke belangen. “Goedwerkende ict-markten in de zorg zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzaam zorginformatiestelsel”, aldus de Autoriteit Consument en Markt.

De aandacht voor zorg-ict is onderdeel van het ACM-agendathema digitale economie, en daarmee een speerpunt voor het toezicht van de ACM. Doel is bijdragen aan goed werkende zorg-ICT-markten met het oog op de publieke belangen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid, nu en in de toekomst.

In ‘Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg’ richt de ACM zich vanuit het perspectief van het markttoezicht op het zorginformatiestelsel, in het bijzonder op markten voor ziekenhuisinformatiesystemen en elektronische patiëntendossiers (ZIS/EPD-systemen).