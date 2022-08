Lelie zorggroep bouwt revalidatie-afdeling in ziekenhuis

Lelie zorggroep is begonnen met de bouw van een revalidatie-afdeling in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Naar verwachting zal de afdeling eind 2022 openen. “We zitten straks heel dicht bij specialistische zorg en bieden onze cliënten toch een heel andere omgeving dan het ziekenhuis”, zegt arts Menno Zomerhuis.

Op de revalidatie-afdeling zijn binnenkort 36 bedden beschikbaar voor cliënten die moeten revalideren en voor kortdurend verblijf van cliënten.

Menno Zomerhuis, specialist ouderengeneeskunde bij Lelie zorggroep, is blij dat de geriatrische revalidatiezorg zal verhuizen van de locaties Pniël in Rotterdam-Kralingen en De Burcht in Rotterdam-Alexander: “Alle diagnostiek is straks op loopafstand in hetzelfde gebouw. We hebben korte lijnen met de medisch specialisten in het ziekenhuis, waardoor we nog sneller kunnen handelen bij problemen en eenvoudig advies kunnen inwinnen.”

Zorgkwaliteit verbeteren

Lelie zorggroep en het IJsselland Ziekenhuis zetten hiermee een nieuwe stap in hun onderlinge samenwerking. Eerder opende het IJsselland Ziekenhuis een polikliniek in verpleeghuis Pniël aan de Oudedijk in Rotterdam. Het overstijgende doel van de samenwerking is om de ligduur in het ziekenhuis te verkorten, zorgkwaliteit te verbeteren, zorg op elkaar af te stemmen en samenwerking en innovatie tussen medewerkers te bevorderen.

Door de verhuizing van de revalidatiezorg naar de locatie IJsselland Ziekenhuis, komt er binnen locaties Pniël en De Burcht meer ruimte voor cliënten met dementie, waar momenteel wachtlijsten voor zijn. In Pniël blijft daarnaast ook ruimte voor hooggespecialiseerde beademingszorg en longrevalidatie.