Lelie zorggroep en Riederborgh verkennen fusie

Lelie zorggroep en Riederborgh verkennen een fusie. Daarmee willen beide raden van bestuur de bedrijfsvoering optimaliseren en de christelijke zorg in Ridderkerk – waar Riederborgh actief is – gezamenlijk continueren. In de beoogde fusie zou Riederborgh onderdeel uit gaan maken van Lelie zorggroep.

Beide organisaties werken al langere tijd nauw samen. Vanuit deze samenwerking is kort geleden het gesprek over een bundeling van krachten ontstaan. De gezamenlijke schaalgrootte heeft volgens de organisaties “voordelen ten aanzien van de toekomstbestendigheid van Riederborgh in Ridderkerk. Denk daarbij aan ondersteuning vanuit de centrale serviceorganisatie van Lelie zorggroep.”

Kleinschalig

Riederborgh is een kleinschalige zorginstelling in Ridderkerk met 130 bewoners. “Al meer dan vijftig jaar een vertrouwd adres voor wie zorg nodig heeft (ook thuiszorg) én voor wie zorg wil verlenen in Ridderkerk. Dat willen we behouden voor de toekomst”, zegt Jack Thiadens interim-bestuurder bij Riederborgh. “Vanwege de grote uitdagingen die op de zorg afkomen, is het belangrijk om daarbij ingebed te zijn in een stevige organisatie die tegelijkertijd onze missie deelt.”

Volgens bestuurder Hendrik Jan van den Berg van Lelie zorggroep is “Riederborgh een prachtige en logische aanvulling op ons zorgaanbod in een belangrijk werkgebied van onze organisatie. Zowel qua identiteit als zorgaanbod zie ik grote overeenkomsten met veel van onze verpleeghuizen in de regio Rotterdam.”